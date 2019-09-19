Поступок женщины, сбросившей дочек с моста, объясняют бытовыми проблемами

Близкие 28-летней женщины, сбросившей двух дочек с моста в Некрасовке, считают, что она могла помешаться из-за бытовых проблем. В частности, на допросе они сообщили, что многодетная мать не смогла устроить 3-летних девочек в детский садик.

Как пишет "МК", семья проживала в арендованной квартире. Кроме двух дочек, у женщины есть 10-летний сын. В Некрасовку они переехали совсем недавно — в начале сентября. С отцом детей женщина прервала отношения. Известно также, что она планировала открыть свой косметический кабинет.

Сейчас женщина находится в психиатрической больнице. Сама она объяснила свой поступок тем, что дети якобы "хотят ее убить".

Ранее сообщалось, что 16 сентября на Некрасовском мосту в Москве женщина вела себя неадекватно: что-то бессвязно выкрикивала, пыталась вытолкнуть детей на проезжую часть. Когда прохожие попытались вмешаться, она сбросила детей с эстакады. Дети выжили, с травмами их доставили в больницу.



В отношении женщины заведено уголовное дело по факту покушения на убийство двух малолетних детей.