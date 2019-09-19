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19 сентября 201912:35

Константин Цзю работает над диссертацией

Знаменитый боксер Константин Цзю готовится к работе над кандидатской диссертацией в Уральском Федеральном Университете. Бывший абсолютный чемпион мира является выпускником этого учебного заведения.

Цзю закончил университет в 2012, но боксер не теряет связей с родным ВУЗом. Заместитель заведующего кафедрой управления в сфере физической культуры и спорта УрФУ Елена Харитонова сообщила РИА Новости о планах Константина заняться научной работой.

Константин активно сотрудничает с заведующим кафедры – министром физической культуры и спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом. В ближайшее время Цзю приступит к написанию кандидатской диссертации. Тема научной работы пока неизвестна.

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