В новой Мосгордуме образовано 16 депутатских комиссий

Столичные депутаты на заседании в четверг сформировали структуру новой Мосгордумы.

В московском парламенте, избранном 8 сентября, будет 16 комиссий: по безопасности, спорту и молодежной политике; по городскому хозяйству и жилищной политике; по госстроительству и местному самоуправлению; по градостроительству, госсобственности и землепользованию; по делам общественных объединений и религиозных организаций; по законодательству, регламенту, правилам и процедурам; по здравоохранению и охране общественного здоровья; по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД; по культуре и массовым коммуникациям; по межпарламентскому сотрудничеству; по науке и промышленности; по образованию; по организации работы Думы; по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям; по экологической политике; по экономической и социальной политике.

Сегодня же депутаты избрали спикера МГД — им во второй раз стал Алексей Шапошников.

Также решено, что у председателя Мосгордумы будет два заместителя — ими стали Николай Губенко и Степан Орлов.

Организацией деятельности комиссий займутся их председатели и заместители председателей, которых будут избирать в соответствии с регламентом Мосгордумы. Состав комиссий утверждается постановлениями думы.

В структуре МГД также будут рабочие группы, создаваемые для подготовки проектов правовых актов и иных вопросов.

Депутаты МГД не смогут входить в состав более чем трех комиссий, не считая комиссии по организации работы Думы и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Постановление "О структуре Мосгордумы" было принято большинством голосов.