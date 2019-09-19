Протасовицкого не выпустили с Мамаевым и Кокориным из-за незаправленной постели

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат Кокорина Кирилл вышли на свободу по УДО. Однако четвертому фигуранту громкого дела Александру Протасовицкому было отказано в условно-досрочном освобождении.

Как сообщила РИА Новости адвокат Протасовицкого Татьяна Прививко, причиной отказа стали взыскания, примененные к Александру в колонии. Претензии к Протасовицкому состояли в том, что он несколько раз оставлял незаправленной постель. При этом адвокат сомневается в правомерности этих претензий. Взыскания Протасовицкому были предъявлены задним числом.

При этом защитник фигуранта дела рассчитывает, что ее клиент в скором времени тоже окажется на свободе. Суд, на котором будет рассмотрено ходатайство Александра, назначен на 24 сентября. Если он будет удовлетворено, то Протасовицкий покинет место заключения.