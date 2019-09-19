Компания Pirelli признана мировым лидером в своем секторе экономики

Итальянская компания по производству автомобильных шин Pirelli в очередной раз признана мировым лидером в секторе "автокомпоненты" по показателям индекса устойчивого развития Dow Jones.

Об этом свидетельствует рейтинг международной аналитической компании RobecoSAM, составленный на основе мониторинга экономических данных более 2 тысяч мировых корпораций из 61 промышленного сектора. Преимущество отдается компаниям, которые превосходят своих конкурентов по количеству показателей ответственного производства и устойчивого развития.

Согласно индексу, общий показатель Pirelli составил 85 баллов, превысив на 49 единиц средний показатель по сектору, который составляет 36 балла.

Pirelli уделяет особое внимание направлению устойчивого развития. Компания инвестирует в развитие экологически безопасных технологий производства и бережное отношение к ресурсам, ответственно относится к потребителям, выпуская безукоризненно качественную продукцию, участвует в жизни и развитии сообществ в регионах своего присутствия, поддерживая благотворительные и волонтерские проекты.