Художественная гимнастика. Сборная России взяла золото в командном турнире

В Баку продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России заняла первое место в командном турнире.

Сборная России, за которую выступали Арина и Дина Аверины, а также Екатерина Селезнева, набрала в сумме 186,500 балла и завоевала золотые медали. На втором месте команда Израиля — 174,750. Бронза у сборной Белоруссии — 168,550 балла.

Впереди розыгрыш золотой медали в многоборье, где нашу страну представляют сестры Аверины. Также остаются не разыгранными еще пять комплектов наград — двух отдельных видах личного многоборья (булавы и лента), в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами).