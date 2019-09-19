Россия предложила Украине продлить транзит газа

Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе с участием Москвы, Киева и ЕС, предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал министр энергетики РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что РФ готова работать в соответствии с европейским законодательством, бронируя с 1 января 2020 года свои мощности, однако у Москвы нет гарантий того, что ЕС успеет к этому сроку.

Новак отметил, что в таком случае Россия предлагает продлить действующий контракт – до того момента, когда на Украине будет готова правовая база.