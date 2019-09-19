Прорыва не случилось: о чем договорились участники газовых переговоров

Европейским потребителям российского газа будут поставлены все объемы, предусмотренные контрактом, вне зависимости от изменений законодательства на Украине. Такое заявление по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС в Брюсселе сделал министр энергетики Александр Новак, добавив, что еще остается вариант бронирования газопроводов через аукцион. А глава Газпрома Алексей Миллер подчеркнул, что в европейские хранилища уже закачаны рекордные объемы газа, так что даже если возникнут перебои, то их нивелируют.

К газовым переговорам Украина подготовилась основательно. Во вторник, 17 сентября, стало известно, что Киев якобы подписал соглашение о покупке 450 миллионов кубометров газа в начале следующего года. Но перед переговорами представители "Нафтогаза" и министр энергетики Оржель пообещали назвать поставщика после встречи, а после переговоров представители "Нафтогаза" от комментариев отказались. Недавно назначенный министр ограничился коротким ответом: "Пока в консультациях".

Глава "Нафтогаза" Коболев в черных очках на голливудский манер. Но как бы ни пытался Киев закрывать глаза на проблемы граждан Украины, газовые вопросы решать надо. А зима и с ней отопительный сезон уже на носу. Россия предлагает скидку в 25 процентов, но Киев упорно выбирает российский же газ по более высокой цене у европейцев.

"Тот импорт, который осуществляет Украина сегодня от европейцев, мы готовы поставлять напрямую. Наши коллеги приняли к сведению и попросили время для того, чтобы изучить этот вопрос. Им важна экономическая эффективность, мы ее готовы показать", — заявил министр энергетики России Александр Новак.

Но главное для Киева сегодня — заключить новый транзитный договор, ведь это миллиарды долларов прибыли в бюджет проблемной украинской экономики. Старый договор истекает 1 января. За пару дней до встречи — удар по позициям Москвы от Люксембургского суда по иску поляков. "Газпром" неожиданно потерял возможность использовать часть мощностей газопровода Opal. Тем не менее глава газового гиганта Миллер на встрече в отличном настроении.

Через несколько минут до начала трехсторонних переговоров по газу участникам предлагали горячий кофе со сливками, а также черный чай. Со стороны Украины во встрече участвовал министр Оржель, а также представители "Нафтогаза". Со стороны России — министр Александр Новак, а также глава газпрома Миллер.

За стеклом — четверо переводчиков. Только переводят они, скорее, для сотрудников еврокомиссии, чем для самих участников переговоров. Выпускник МГИМО, еврокомиссар Марош Шевчович о чем-то по-русски говорил с министром Новаком. Глава "Нафтогаза" Коболев заливался смехом с главой "Газпрома" Миллером. Но, несмотря на это, найти общий язык на встрече так и не удалось, хотя начиналось все оптимистично.

"Россия является надежным поставщиком. Украина же является надежным транзитером, поэтому мы считаем ее очень хорошим покупателем. Я думаю, что у нас есть все для позитивного сотрудничества", — заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

ЕС в переговорах не просто третейский судья, но и заинтересованная сторона. "Газпром" поставляет на европейский рынок более трети газа. Еврокомиссар Шефчович предлагал заключить новый контракт на десять лет с объемом прокачки в 60 миллиардов кубометров в год, этот вариант поддерживает и Украина. Но для России на первом месте — заключение мирового соглашения по искам. "Газпром" и "Нафтогаз" уже не первый год выясняют отношения в суде.

"Мы поставили в очередной раз вопрос по Стокгольму. Это очень важный для нас вопрос. Должен быть восстановлен баланс интересов сторон на транзиты в контракте по поставке газа", — сообщил Алексей Миллер.

В подкрепление своих позиций Киев накануне заговорил о выделении из монополиста "Нафтогаза" оператора по ГТС. Так "Газпром" якобы сможет вести отдельные переговоры о будущем транзите с компанией-оператором, а спор по действующим контрактам продолжать в судах с "Нафтогазом".

"Мы видим риски, поскольку это требует большой работы, связанной с сертификацией независимого оператора", — заявил Александр Новак.

Тем временем Россия успешно реализует проекты газопроводов в обход Украины. Накануне был подписан контракт на новую часть "Турецкого потока" через Болгарию в Сербию и другие страны юга Европы. Но успеют ли достроить эту нитку к 1 января — большой вопрос.

Конечно, есть еще "Северный поток-2", но на его пути стоит Дания и ее отказ давать добро на строительство. Так есть ли шанс запустить трубопровод в новом году?

"Датский участок достаточно короткий, и сроки строительства составляют всего-навсего около пяти недель, поэтому, конечно, шанс есть", — высказался Алексей Миллер.

В этом году "Газпром" формирует рекордные запасы в Европе — более 11,4 миллиардов кубометров. В подземные хранилища уже закачан газ в объемах, необходимых для того, чтобы нивелировать перебои в поставках зимой. Но если будут аномальные холода, Европе потребуются дополнительные поставки газа.

Сегодня прорыва никто не ждал. Достичь его на трехсторонних газовых переговорах так и не удалось.