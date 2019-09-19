На аукцион выставлены вещи экс-губернатора Кировского области Никиты Белых

Псалтырь ХVIII века из дерева. Наручные часы в футляре — их оценивают в сотни тысяч рублей. И автомобиль Nissan — не самый новый, но всё равно, скажем так, не дешёвый. Имущество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Которое, как сегодня стало известно, выставили на торги. Инициатор аукциона — Федеральная служба судебных приставов. Говорят, изъяли личные вещи, антикварную книгу и машину "в ходе следственных мероприятий в 2016 году". То есть, тех самых, что закончились для экс-чиновника путешествием в колонию строгого режима на восемь лет.

Наказали за участие в коррупционных схемах. Конкретно — за получение взяток на общую сумму порядка шестисот тысяч евро. Все наверняка помнят: взяли с поличным. Соответственно, решением московского суда назначили ещё и солидный штраф. Очевидно, отсюда и принудительная распродажа. Но хватит ли её для компенсации?

Часы Никиты Белых — за полмиллиона рублей. Подержанный Nissan — почти миллион. И старинный псалтырь. Самый, кстати, недорогой лот. Две тысячи рублей. Всё вывешено на сайте Федеральной службы судебных приставов. И особенно запоминается, конечно, швейцарский хронометр класса люкс. "Подарок друзей", — как сказал адвокат Никиты Белых.

Продажу на торгах имущества бывшего губернатора Кировской области даже обжаловать не будут.

"А что здесь обжаловать? Потому что если тебе присудили сумму определённую и у тебя нет денежных средств, то тогда имущество твоё описывают. Он может эту процедуру затянуть, может её на самом деле обжаловать, но результата здесь никакого не будет – всё равно выставят. Всё равно продадут и денежные средства будут направлены в бюджет Российской Федерации", — пояснил Максим Суров, юрист.

Экс-чиновнику не просто дали восемь лет колонии за получение взятки в несколько сотен тысяч евро. Никите Белых присудили крупный штраф. Он недавно об отсрочке просил, но суд отклонил ходатайство.

"Как заключённый может отдать – при зарплате в 8 тысяч рублей, из которой порядка двух-трёх тысяч идёт в сумму погашения штрафа – 48 миллионов рублей? Тем более 51 миллион, это же смешно! На самом деле, для этого требуется почти тысяча лет. А прокуратура обычно отсрочку штрафов не дает, естественно, выплата штрафа влияет на условно-досрочное освобождение и другие вещи", — говорит Екатерина Рейферт, бывшая жена Никиты Белых.

Имущество бывшего главы Кировской области, которое приставы описали и выставили на торги, может купить любой желающий. Другое дело, много ли их найдётся?

"Наверное, тот самый негативный оттенок судебного решения и того, что ему предшествовало – будет рассматриваться потенциальными покупателями именно большим минусом, а не плюсом того, что эти вещи принадлежали достаточно известному политику. Достаточно стандартная модель часов. Достаточно рядовая и для коллекционеров и ничем не интересная машина", — комментирует Сергей Бурмистров, генеральный директор аукционного дома.

Бывшая жена Белых, Екатерина, рассказала нам, что приставы описали даже четыре бутылки элитного самогона из бара бывшего губернатора. Может, и такой лот скоро появится?

А вообще, их история, конечно, памятная. О венчании в Лефортовском СИЗО, первом в истории изолятора, в конце 2017-го трубили все СМИ. Летом этого года экс-губернатор и правозащитница развелись.

И вот один из недавних постов Екатерины — теперь уже не Белых, а Рейферт: "У, жена коррупционера, раскулачим! Жена либерала не всегда либерал".

В интервью Екатерина рассказывает, что причина развода — анонимные угрозы насчёт здоровья мужа. Чтобы она не писала про некую банду чёрных риэлтеров. Никита, по её словам, с решением согласен.

Сам Белых интервью почти не даёт, по понятным причинам. Однако телеканалу RT удалось недавно с ним поговорить.

"Он сейчас понимает, что через, по-моему, полтора года может подавать на УДО. Сейчас его главная цель – это не то, чтобы о нём все говорили, а чтобы получилось обратно снова выйти на свободу как можно скорее", — рассказала Екатерина Винокурова, руководитель отдела регионов телеканала.

А ведь некогда Никита Белых был вполне заметным медиа-персонажем. Которому сейчас, судя по всему, даже срок отбыть будет проще, чем выплатить государству штраф. Потому что вряд ли часы бывшего губернатора за решёткой уйдут с молотка втридорога.