Пентагон: США не готовы к "опосредованной" войне с Россией

США не готовы к "опосредованной" войне с Россией и намерены в связи с этим скорректировать планы развития оборонного и других ведомств, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Выступая на конференции ВВС США, он рассказал, что российская армия в последние годы эффективно показала свои возможности.

Эспер собирался разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напоминает телеканал "Россия 24". Президент России Владимир Путин заявил, что Москва такой шаг не приветствует – он контрпродуктивен и разрушает систему международной безопасности.

Ранее Эспер на конференции в Париже заявил, что Россия должна вести себя в соответствии с "нормами, установленными Западом и НАТО". На это глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что, по сути, Эспер таким образом призывает РФ следовать за США. Но глава Пентагона не понимает, что мир изменился, и многие страны, включая Россию, Китай и Турцию, не желают жить по навязанным Америкой правилам.