СВР России собирает информацию об атаке на НПЗ в Саудовской Аравии

Служба внешней разведки РФ пока не располагает информацией относительного того, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но сбор данных уже идет.

Глава СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что данные собираются, но окончательные выводы пока не сделаны.

При этом глава Службы внешней разведки, комментируя обвинения различных стран в якобы причастности к атаке, заметил, что нельзя делать выводы, не имея твердых доказательств.

В ночь на 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе, напоминает ТАСС. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявив об использовании в диверсии 10 начиненных взрывчаткой дронов, взяли на себя ответственность за нападение, серьезно повлиявшее на производство нефти в стране.

18 сентября на пресс-конференции в Эр-Рияде официальный представитель министерства обороны страны представил фрагменты крылатых ракет и беспилотников, доказывающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Он признал, что пока не установлено точное место их запуска, но выразил уверенность, что их запускали не из Йемена.

При этом хуситы продолжают утверждать, что именно они стоят за атакой, которая, по их данным, была осуществлена с помощью новых усовершенствованных беспилотных летательных аппаратов.