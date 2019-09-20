Генерал США рассказал о возможном "всестороннем наступлении" на Россию

Генерал Ли Харригян, командующий ВВС США в Европе и Африке, рассказал о "всестороннем наступлении", которое Пентагон может предпринять в ответ на возможную "агрессию России в Европе". Схема, по словам генерала, включает преодоление системы ПВО в Калининграде.

При этом Пентагон планирует нападать с воздуха, земли, космоса, воды, а также предпринимать кибератаки и использовать средства радиоэлектронной борьбы. Генерал Харригян заявил, что Пентагон "постоянно обдумывает эти планы" и может осуществить их, если это "когда-нибудь будет нужно".

Слова о "российской угрозе" постоянно звучат из уст западных политиков и военных, напоминает РИА Новости. Россия при этом неоднократно подчеркивала, что ни на кого нападать не собирается. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивает, что НАТО прекрасно знает об отсутствии подобных планов у Москвы, однако создает для себя повод для размещения сил у российских границ.