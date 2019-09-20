Площадь нового синхротрона "СКИФ" под Новосибирском увеличили до 60 гектаров

Площадь будущего синхротрона "СКИФ" под Новосибирском увеличат с 24 до 60 гектаров. Об этом рассказал ГТРК "Новосибирск" глава наукограда Кольцово Николай Красников. Известно, что на дополнительной территории будет построена сопутствующая инфраструктура и социальные объекты.

В настоящий момент проект центра коллективного пользования "СКИФ" уже прошел международную экспертизу. Специалисты полностью подготовили эскизный проект, исходные данные для проектирования, а также концепт инженерной инфраструктуры. Кроме того, здание для строительства ЦКП согласовало Минобрнауки России.

На финансирование амбициозного проекта планируют потратить около 37 млрд рублей. "Сибирский кольцевой источник фотонов" станет одним из главных объектов новосибирского Академгородка.