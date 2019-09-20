Романцев и Игнатьев включены в состав технического комитета РФС

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев, а также экс-наставник национальной команды Борис Игнатьев включены в состав технического комитета Российского футбольного союза.

Данное решение было принято на заседании исполкома РФС, которое состоялось в четверг, 19 сентября и прошло в Доме футбола в Москве.

Напомним, технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почетных спортивных званий и консультирует Исполком по указанным вопросам, осуществляет анализ выступления сборных команд Российской Федерации по футболу, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение научно-методическую документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а так же представляет в Исполком на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона.