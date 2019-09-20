Президент Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургкой области. Он будет наблюдать за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".

В маневрах участвуют представители восьми стран. Кроме России, это Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Китай, Пакистан, сообщает "Россия 24". Задействованы около 128 тысяч военнослужащих и 20 тысяч единиц военной техники.

Всего будет несколько эпизодов. На первом этапе действия отработают мотострелки. Они сорвут наступление условного противника, а после при поддержке танков и артиллерии уйдут на подготовленные заранее рубежи. В основном этапе занято более 200 российских самолетов и вертолетов, в том числе дальние бомбардировщики Ту-22М3. Завершатся учения 21 сентября.

Также президент России встретится с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщает РИА Новости. Путин и Жээнбеков осмотрят выставку вооружения и военной техники, понаблюдают за маневрами и проведут двусторонние переговоры.