Мужчина попытался силой попасть в тюрьму, угрожая полицейскому

Житель Саратова, желая попасть в тюрьму, чтобы перестать быть иждивенцем в семье, угрожал ножом полицейскому. Суд назначил ему штраф, передает РИА Новости.

Как сообщает в пятницу СУСК РФ по региону, утром 19 июля недалеко от села Пристанное в Саратовской области 19-летний молодой человек подошел к полицейскому и стал угрожать ему ножом, после чего был задержан.

Молодой человек полностью признал вину, объяснив поступок желанием оказаться в местах лишения свободы, чтобы не быть на иждивении у родственников. Злоумышленник раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему.

Суд прекратил уголовное преследование правонарушителя, применив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Уточняется, что молодой человек обвинялся по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" УК РФ.