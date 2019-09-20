Проект бюджета Украины назвали унизительным для населения

Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, "унижает учителей и детей-сирот". Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

В своем сообщении в "Фейсбуке" он призвал обратить внимание на предлагаемое перераспределение бюджетных расходов – частности, отобрать средства у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать их Генпрокуратуре, Госбюро расследований (ГБР), СНБО и иным силовым структурам, а также офису президента.

К тексту прилагается снимок части проекта бюджета, исходя из которого депутат сделал такой вывод.

В частности, расходы на содержание офиса президента Украины, судя по этому документу, увеличатся на 3,8 процента, а Госбюро расследований – на 71,2, при этом бюджет на субвенцию на жилье для детей сирот урезается на 40 процентов.

Проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3 процента, инфляцией в 6 и дефицитом в 2,09 процента ВВП кабинет министров Украины утвердил 15 сентября, а 20 сентября парламент принял его к рассмотрению.

Депутаты должны подать свои предложения к документу до 1 октября, передает РИА Новости.