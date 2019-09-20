Холланд из "Зальцбурга" признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий австрийской футбольной команды "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Бреут Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов. На старте турнира "быки" разгромили бельгийский "Генк" (6:2), а Холланд оформил хет-трик.

Также на звание игрока недели в Лиге чемпионов претендовали голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер-Штеген, полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария и форвард загребского "Динамо" Мислав Оршич.