"Некрасовку" закрыли по техпричинам

Сейчас
16:55
Полицейский, расстрелявший коллег в метро, уволен и арестован
Картина дня
-
Путин приехал на учения "Центр-2019"
- Устинову изменили меру пресечения с ареста на подписку
- В турецком отеле детей облили горящим маслом
- В Брянске застрелили двух сотрудников "Спецсвязи"
- Аксенов переизбран главой Крыма
Самое читаемое
-
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
- Новый вирус способен убить 80 миллионов человек за несколько дней
- Из-за тяжелой болезни скончался известный российский актер
- Молодая уборщица превратила троих сыновей в маугли
- Родные объяснили поступок матери, сбросившей дочек с моста
Телеканал "Россия"
-
Доктор Мясников рассказал о жене-алкоголичке, которой ничем не мог помочь
- Машков, Петров и Ходченкова в фильме "Герой"!
- Судьба Елены Ханги. Не только про это…
- Внук Маши Шукшиной пропал при загадочных обстоятельствах
Вести.Экономика
-
Рынок нефти: вернутся ли цены к $60 за баррель?
- ФРС в QEвом положении
- 7 стран мира, где можно получить высшее образование бесплатно
- Мировая экономика не готова к глобальной пандемии
- Куда уходят санкции: как Россия стала самым надежным заемщиком из EM
Вести.Hi-tech
-
Три новых iPhone: все значимые обновления. И цены в России
- "ВКонтакте" открыла сервис знакомств с видеозвонками
- Дом умный и дом заботливый: Panasonic показала "жизнь будущего"
- Firefox тестирует встроенный "FPN"
- Обзор PowerBeats Pro: спортивные AirPods
Авто.Вести.Ru
-
В Россию едет люксовый внедорожник из Китая - аналог Lexus
- Максимально черный Subaru Outback выпущен специально для России
- Не зашли! 10 самых невостребованных в России автомобилей
- Россиянам простят долги по штрафам ГИБДД (но не всем)
- "Сделано в России": стартовали продажи новых автобусов Mercedes-Benz
Недвижимость
-
Посмотрите: самые необычные аэропорты мира
- От халатов до зонтов: что воруют туристы в отелях
- Безработные стали чаще брать ипотеку
- Пенсионер устроил в квартире наркопритон
- Строительство частных домов хотят перевести на эскроу
- Американцы создали отель из марсианской капсулы
Вести.Медицина
-
Популярное у россиян лекарство от изжоги приводит к раку
- Чай оптимизирует структуру мозга
- Ученые сражаются с заразной вакциной от полиомиелита
- Что такое полноценная кровь и как для этого питаться?
- Несчастный случай: ребенок умер из-за амебы, пожирающей мозг
Вести в 20.00
-
В Шереметьеве появилась новая ВПП
- Электросамокат: транспорт или пешеход?
- Пить или не пить: новая дискуссия
Вести-Москва
-
Собянин рассказал о секрете успеха Москвы
- Жители поселка в Южном Бутове перекрыли шлагбаумом общую дорогу
- Десятки москвичей стали жертвами "Ромашки"
- Гастрофуд: столица задает новый тренд
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Принцессам Disney стерли весь макияж
- 20 самых интересных вырезанных сцен из мультиков Disney
- Как выросли герои мультфильмов 90-х
- 10 самых забавных ляпов в "Короле Льве"
- Почему Мулан не любят в Китае
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые пришлось отозвать и уничтожить
- 10 героев игр, которые жестоко ошибались
- Релиз Borderlands 3 поднял волну интереса к эротическим материалам по франшизе
- Игроки из Китая забросали Warframe отрицательными отзывами в Steam
- Facebook и Ray-Ban будут вместе разрабатывать AR-очки
Наука
-
Шнобелевка-2019: намагниченные тараканы, дрессировка хирургов и мошонки почтальонов
- Химики нечаянно создали самый чёрный материал в истории
- Лекарство от диабета помогает мозгу восстановиться после травмы и инсульта
- Из зуба носорога выделена самая большая и древняя порция генетической информации
- Учёные попробовали вылечить пациента от ВИЧ при помощи технологии CRISPR
Телеканал "Культура"
-
К 80-летию Владимира Меньшова
- Умер звезда фильма "Игрушка" Шарль Жерар
- Антонио Бандерас поставит мюзикл
- В Москве прошла премьера фильма Александра Галибина "Сестренка"
Москва 24
-
В Москву идут дождь и мокрый снег
- Стали известны подробности диагноза Заворотнюк
- Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя
- В РПЦ выступили против крещения родившихся от ЭКО детей
- Пытавшаяся убить своих детей москвичка не состояла на учете в учреждениях соцзащиты
Сегодня
Посол России уточнил, что будет с суверенитетом Белоруссии
27 минут назад
Штатам напомнили о С-500
9 минут назад
Друзья Заворотнюк сообщили подробности о ее болезни
2 часа назад
Стало известно, как предпочитает отдыхать президент
2 часа назад
Шаман Габышев собрался домой
1 час назад
В Москве открывается фестиваль "Уроки режиссуры"
1 час назад
Помогите Милане с пороком сердца
3 часа назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство
17.09.2019 14:15
Зеленский намерен посетить не только США, но и Британию
17 минут назад
Эксперты выяснили, когда выгодно рефинансировать ипотеку
31 минута назад
Росгидромет предоставил прогноз на отопительный сезон
45 минут назад
"Некрасовку" закрыли по техпричинам
51 минута назад
Олег Митяев увел жену от Никиты Джигурды
2 часа назад
Владимир Путин остался доволен учениями "Центр-2019"
4 часа назад
Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"
5 часов назад
10 лучших стран для выхода на пенсию
19.09.2019 10:20
Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс
18.09.2019 15:40