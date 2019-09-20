"Некрасовку" закрыли по техпричинам

Московское метро в "Твиттере" предупредило жителей и гостей столицы о закрытии станции "Некрасовка" по техпричинам.

Между станциями "Косино" и "Лухмановская" поезда ходят. В связи с произошедшим пассажиров в качестве альтернативы призвали пользоваться наземным транспортом.