"Уфа" – "Спартак". Команды объявили стартовые составы

В матче десятого тура российской премьер-лиги "Уфа" на поле домашнего стадиона "Нефтяник" сыграет с московским "Спартаком". Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.

"Уфа": Беленов (к), Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Кап, Тилль.

Запасные: Шафинский, Аликин, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин (к), Гулиев, Тиль, Шюррле, З. Бакаев, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Гапонов, Маслов, Умяров, Крал, С. Бакаев, Ананидзе, Мельгарехо, Ларссон, Руденко.

Напомним, "Спартак" с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше. Матч состоится в пятницу, 20 сентября и начнется в 17:30 по московскому времени.