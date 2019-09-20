Полицейский, расстрелявший коллег в метро, уволен и арестован

Полицейский Алексей Смирнов, расстрелявший своих коллег на станции метро "Рязанский проспект", арестован на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Пресненский суд Москвы.

Судья согласился с доводами стороны обвинения, что стрелок, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей-сослуживцев или принудить их изменить показания, передает РИА Новости.

Сам Алексей Смирнов в ходе заседания сообщил, что был уволен со службы.

ЧП произошло 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". Сотрудники МВД пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки в 2 тысячи рублей. Однако он отказался сдаваться и стал стрелять. В результате один полицейский был убит. Второй получил тяжелые ранения. В настоящее время пострадавший находится в реанимации в институте им. Н. В. Склифосовского. Накануне мужчина был прооперирован, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое, сообщает ТАСС.

С погибшим сотрудником полиции сегодня простились в московском храме Тихвинской иконы Божией Матери. В УВД на Московском метрополитене он работал с 2013 года, сообщает "Интерфакс".