"Кросс наций" побежит вся страна. Участие в нем намерены принять 85 субъектов федерации. Старт уже завтра, 21 сентября.

Как сообщает ГТРК "Мурман", забеги пройдут и по всей Мурманской области. Детям предстоит дистанция от 100 метров, взрослым — от километра и больше. Выносливым любителям и спортсменам предложат пробежать 12 километров.

Отдельным пунктом масштабного праздника станет старт цифрового забега. Меньше месяца остается до перехода на цифровое телевещание. 14 октября регион попрощается с аналоговым ТВ. В честь этого события всем желающим предложат пробежать 4 километра. Председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин подчеркивает, что за этот пробег победители будут вознаграждены. Призы особенные, в первую очередь - наборы для приема цифрового телевидения. "Поэтому мы призываем всех поучаствовать в "Кроссе наций", поучаствовать в цифровом забеге и поддержать именно эволюцию качественного цифрового ТВ", — призвал Тимур Лапин.

Напомним. церемония открытия Всероссийского дня бега "Кросс наций" завтра днем в спорткомплексе "Долина Уюта".