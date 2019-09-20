Штурм "Зоны 51": "инопланетяне", флаг КНДР и шапочка из фольги

У входа в секретную американскую военную базу "Зона 51" задержаны два человека. Это произошло в результате штурма, который запланировали еще в июле текущего года пользователи Facebook.

На просторах социальной сети появилось мероприятие, на которое записались около двух миллионов человек. Они планировали осуществить 20 сентября штурм загадочной военной базы "Зоны 51", располагающейся на юге Невады. В результате данное мероприятие было удалено.

Невзирая на это, в пятницу, 20 сентября, у "Зоны 51" собрались около 75 человек. Согласно популярному мифу, на американской базе могут находиться инопланетяне. Именно потому, как сообщает Associated Press, некоторые участники "штурма" пришли в костюмах пришельцев. Один мужчина вовсе надел шапочку из фольги, а также прихватил с собой флаг КНДР. Собравшиеся иногда скандируют: "Инопланетяне! Инопланетяне!".

18 сентября суд американского штата Невада приговорил двух голландских видеоблогеров к десяти дням тюрьмы за то, что они пытались незаконно проникнуть на секретную военную базу.