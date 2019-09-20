Учения "Центр-2019": на что обратил внимание Путин и какую дал оценку

Военные из восьми стран сумели найти общий язык и слаженно работали в условиях, приближенных к боевым. В оренбургских степях в пятницу, 20 сентября, масштабными боями, на земле и в воздухе, завершились стратегические учения "Центр-2019". Российские воины в ходе маневров использовали опыт, полученный в Сирии. За десантированием сотен человек, а также массированными ударами артиллерии и бронетехники наблюдали президенты России и Киргизии.

На полигоне Донгуз кульминация маневров — это завершающая фаза стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". В течение пяти дней они проходили на территории России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Чтобы поставить точку, на полигон прибыли президенты России и Киргизии.

Оба лидера направились на командно-наблюдательный пункт, где все было готово к началу учений, но по пути остановились возле связистов.

На командном пункте — все высшее руководство двух стран. Рядом с президентами — главы оборонных ведомств. Путин и Жээнбеков обсудили особенности применения такого грозного оружия, как ракетные комплексы "Искандер".

Главная задача учений — отработать применение целых войсковых группировок для борьбы с терроризмом. В учениях были задействованы почти 130 тысяч военнослужащих, 600 самолетов и вертолетов, 15 кораблей. Действия разворачивались на восьми российских полигонах, на Каспийском море, а также на полигонах Киргизии и Казахстана.

Становится традицией участие в совместных учениях военных из Индии и Пакистана. Несмотря на сложные отношения между Дели и Исламабадом, на Донгузе они совместно, пусть и на разных участках, действовали против вероятного противника. Первый удар приняла наша 15-я отдельная мотострелковая бригада — вела маневренную оборону, затягивая вероятного противника в огненный мешок. Отход прикрывали танкисты и огнеметный батальон, как раз при поддержке пакистанских частей. И вот уже по скоплению боевиков нанес удар "Солнцепек" — тяжелая огнеметная система.

Самое страшное, что может произойти с противником, когда против него действуют слаженные силы коалиции — это так называемый огневой мешок.

С воздуха поддерживала авиация — российские и китайские самолеты. Вертолетная карусель, когда боевые машины, сменяя друг друга парами, снова и снова заходят на рубеж и карусель артиллерийская — очень эффективные тактические приемы. Они не дают обороняющемуся противнику поднять головы в буквальном смысле.

Десантирование вооружения гаубиц Д-30 и боекомплектов к ним с подвесных платформ с вертолетов — это тоже новое. Венчает маневры высадка оперативного десанта под прикрытием армейской авиации Вооруженных сил России и Индии.

Многое на этих учениях произошло впервые. Этого даже не было в советское время — десантировался целый парашютно-десантный полк со всем вооружением — это 2 тысячи человек и несколько сотен техники.

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на контрольно-наблюдательном пункте обсудили увиденное.

"Это действительно очень важный этап в подготовке наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе и связанных с борьбой с терроризмом", — заявил Владимир Путин. Жээнбеков, в свою очередь, сообщил, что это вызывает радость и гордость за Вооруженные силы.

Оба лидера успели ознакомиться с работой полевой кухни, которая эти несколько дней кормила и поила бойцов. В ассортименте — свежайший ароматный хлеб и пироги. На правах хозяина Путин угостил всех солдатским хлебом и поблагодарил министра обороны за успешно проведенные маневры: "Хорошие учения, мощные, все отработано".

Президенты России и Киргизии направились вместе к вертолету. Путин предложил Жээнбекову лететь до Оренбурга на одном борту.

Военным из стран-участниц коалиции еще какое-то время придется поработать здесь вместе — надо подготовить технику к отправке домой.