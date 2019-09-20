Онкоцентр Блохина прокомментировал новости о массовом увольнении специалистов

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина об увольнении 25 детских онкологов ничего не известно.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе центра.

Подчеркивается, что профессор Георгий Менткевич не уволен с должности заместителя директора по лечебной и научной работе НИИ детской онкологии, он продолжает свою работу.

Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина из-за того, что якобы руководство онкоцентра решило уволить Менткевича.