Женитьба на американке подпортила карьеру российскому космонавту

Американский паспорт жены подпортил карьеру российскому космонавту. Юрий Маленченко должен был стать заместителем начальника Центра подготовки космонавтов, но служба безопасности Роскосмоса его кандидатуру не утвердила. Должность открывает доступ к секретной информации, что не подразумевает брачных связей с иностранкой, даже если она тоже покоритель космоса.

Эта новость сразу разлетелась по агентствам и другим СМИ, соцсети нашли в информационном поводе едва ли не признаки дискриминации, а некоторые назвали даже скандалом.

Первыми о том, что брак космонавта стал препятствием его карьерного роста, сообщили РИА Новости: "кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса. Источник пояснил, что должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации".

При этом агентство ссылается на пять неназванных источников, подтвердивших новость. Сам космонавт сообщение не комментирует. В Роскосмосе отсылают в Центр подготовки космонавтов, где тоже не дают объяснений. Кстати, на сайте ЦПК Юрий Маленченко по-прежнему указан как первый заместитель главы учреждения.

"Конечно, Конституция РФ, Семейный кодекс не ограничивает граждан в их желании вступить в брак. Но при этом есть законодательство, которое обязывает защищать государственную тайну", — объясняет адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Российский космонавт Юрий Маленченко совершил 6 полетов на орбиту, провел на МКС более 800 суток, 5 раз выходил в открытый космос. Бракосочетание 41-летнего Героя России и 26-летней гражданки США Екатерины Дмитриевой была первой космической свадьбой.

"Он выбрал любовь. Но это нормально. Конкуренция наций заключается в том, что, если ты идешь на должности важные (и чем выше должность, тем выше требования), ты должен понимать, что ты служишь этой стране и на этой должности есть ограничения, исходя из которых ты не можешь ее занять", — говорит депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров.

Заграничные спецслужбы не дремлют и семейные узы для них плодородная почва для выращивания агентов влияния. Вспомнить Андрея Илларионова, сменившего госслужбу на либертарианство и женившегося на дочери замдиректора ЦРУ. Или брак президента Виктора Ющенко и Екатерины Чумаченко, гражданки США, оказавшей на него прямое влияние и толкавшей на осуществление политики в интересах совсем другой страны.

"Если супруга иностранная гражданка – это автоматически становится рычагом давления на него самого. Разведки всего мира пользуются тем доступом, который открывается через членов семьи", — считает доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

В России закон не запрещает браки с иностранцами, но есть ограничения для тех, чьи должности требуют оформлять допуск к гостайне — для военных, сотрудников спецслужб, работников оборонных предприятий. Космонавт — одна из таких профессий. Будучи военным с 40-летним стажем, Юрий Маленченко не мог не знать об ограничениях, которые ждут его с супругой-американкой, и наверняка был к ним готов.