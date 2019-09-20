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20 сентября 201923:20

Дина Аверина: стать абсолютной чемпионкой было легче, чем год назад

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Россиянка Дина Аверина, ставшая 20 сентября трехкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике, заявила, что нынешняя победа в Баку далась ей гораздо легче, чем прошлогодний успех на турнире в Болгарии.

"Думала, что будет сложнее. Легко мне было даже как-то. В прошлом году я выступала на один вид меньше, и было очень сложно. А здесь были силы", – приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, что Дина Аверина заняла первое место в многоборье на чемпионате мира в Баку, набрав 91,400 балла.

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