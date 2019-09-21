Тренер "Уфы" Евсеев: победили "Спартак" за счет самоотдачи

Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев рассказал, за счет чего его команда добилась победы над московским "Спартаком" в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

"Победили за счет игры, за счет самоотдачи. Соперник создавал давление, но где-то помог вратарь, где-то повезло", – цитирует Евсеева "Спорт-экспресс".

Напомним, что "Уфа" дома оказалась сильнее "Спартака" со счетом 1:0 и обошла красно-белых в турнирной таблице чемпионата РПЛ.