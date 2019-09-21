Во Владивостоке горит крупнейший торговый центр города

В торговом центре "Максим" во Владивостоке пожар. Региональный главк МЧС передает, что его площадь достигла тысячу квадратных метров.

Уже через 6 минут после получения сообщения о пожаре в торговом центре по адресу Проспект 100-летия Владивостока, 57 пожарные расчеты прибыли на место, передает ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время продолжается тушение.