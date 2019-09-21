Водитель легкового авто погиб в ДТП с пожарной машиной в Челябинской области. Видео

В минувшую пятницу, 20 сентября, на проспекте Мира в Златоусте, произошла авария, унесшая жизнь одного из ее участников.

На записи с камеры наблюдения видно, как пожарный автомобиль с включенными спецсигналами выехал на перекресток. По предварительным данным, маневр был осуществлен на запрещающий сигнал светофора.

Через несколько мгновений грузовик протаранил "Ладу Гранту".

Как сообщают местные СМИ, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

Сотрудникам полиции предстоит изучить все обстоятельства ДТП и определить виновника.