Иран собирается провести учения вместе с Россией и Китаем

В Индийском океане и Оманском заливе пройдут совместные военные учения России, Ирана и Китая, заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки в интервью агентству Fars.

Подобные масштабные учения пройдут впервые после Исламской революции, отметил Шалтуки, не приведя других подробностей.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Россия и Иран планируют проведение совместных военных учений в Индийском океане. По его словам, подходы Москвы и Тегерана в отношении поддержания безопасности в регионе Персидского залива "очень близки".