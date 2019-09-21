Стало известно о создании мощнейшего в мире квантового компьютера

Google заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера, способного осуществлять расчеты за пределами возможностей самых современных имеющихся суперкомпьютеров. По сообщению британской The Financial Times, научный доклад Google об этом был опубликован на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Позже доклад с сайта NASA был удален, однако журналисты уже успели с ним ознакомиться. По сообщению Google, его сотрудникам удалось построить процессор, совершивший за 200 секунд расчет, на который самому мощному сейчас в мире компьютеру, известному как Summit, потребовалось бы около 10 тысяч лет.

О наличии в его распоряжении копии доклада Google сообщило на своем сайте издание Fortune. Представитель Google отказался подтвердить подлинность доклада и приведенные в нем результаты работы ученых. Однако источник в компании, знакомый с ситуацией, предполагает, что в NASA случайно опубликовали доклад раньше времени — до того, как содержащиеся в нем выводы были тщательно проверены другими учеными. Такая проверка может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Если доклад выдержит проверку научного сообщества, он будет означать момент водораздела в квантовой науке. В частности, в нем опровергаются возможность того, что некий существующий закон природы может предотвратить функционирование квантовых компьютеров в том виде, в котором на это надеются ученые.

"Квантовое ускорение достижимо в реальной системе и ему не препятствуют какие-либо скрытые физические законы", — цитирует Fortune исследователей Google.

Более того: они предсказывают, что мощность квантовых компьютеров будет расти вдвое быстрее экспоненциального роста, определяемого законом Мура для традиционных вычислительных устройств.