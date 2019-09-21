Дым и туман спровоцировали серию ДТП на трассе в Воронежской области

Утром в субботу, 21 сентября, на трассе Воронеж — Тамбов в Новоусманском районе Воронежской области произошла серия дорожно-транспортных происшествий, вызванных сложными дорожными условиями.

Как рассказали очевидцы, в момент аварии видимость на дороге исчислялась десятками метров. Некоторые водители не справились с управлением и стали участниками ДТП.

Так, в одном случае столкнулись несколько легковых автомобилей, а в другом – легковушка врезалась в грузовик, после чего в нее въехал еще один большегруз.

По предварительным данным, причиной произошедшего могли стать дым и туман.

Сведений о пострадавших пока не поступало.