Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

Россиянка Александра Трусова установила новое мировое достижение по итогам произвольной программы в ходе выступления на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в столице Словакии. Наша фигуристка получила 163,78 балла и превысила рекорд Алины Загитовой, установленный на Nebelhorn Trophy-2018.

Результат Загитовой годичной давности был 158,50 балла и он теперь превышен более чем на 5 очков. Это случилось благодаря тому, что Трусова исполнила целый ряд четверных прыжков: четверной лутц, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулуп.

Результат мог быть еще выше, если бы Александра не сорвала каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Тем не менее, результат Трусовой в произвольном катании позволил ей также превысить мировое достижение в сумме двух программ - 238,69 балла. Ранее рекорд также принадлежал Загитовой - 238,43 балла по сумме двух программ.