Подмена понятий прозвучала в заявлениях Киева.

Обидевшись на всю Европу, Украина сама себя отлучила от ПАСЕ. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко. "У нас нет другого способа реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов", — заявил он.

Противоречия с Европой растут, и вот уже Эстония во всеуслышание объявляет, что устала от украинских выкрутасов.

"Причина усталости — в том, что мы много лет даем одни и те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической", — считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Немецкие дипломаты в Минске предлагали "формулу Штайнмайера", по которой Донбасс после внутренних выборов мог остаться в составе Украины, но украинская делегация и здесь против. У них есть своя — "формула Зеленского".

"Формула Зеленского" с самого начала предполагала очень простые вещи. Я пытался найти, как это правильно перевести: дотянуться до умов и голов, и сердец. Но получается, не совсем понятно, что мы имеем в виду", — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В Донбассе — очередное обострение — десятки обстрелов с украинской стороны, а в Вашингтоне давно уже путаются, что там вообще происходит. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Украина оккупировала российскую территорию.

Washington Post со ссылкой на собственный источник приводит слова Дональда Трампа: "Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом. И кого вообще волнует Украина?"

Вот что действительно нужно Трампу от Украины, так это чтобы там возобновили расследование по делу газовой компании "Бурисма", в которой работал сын бывшего вице-президента Байдена. По сообщениям издания The Wall Street Journal, во время недавнего телефонного разговора с украинским президентом Зеленским Трамп упоминал об этом восемь раз.

"Неважно, что я обсуждал, куда важнее пристальнее присмотреться к персоне Джо Байдена, который шантажировал Украину миллионами долларов, если она не уволит прокурора, ведущего дело, к которому причастен его сын", — уверен Трамп.

Байден требует опубликовать стенограмму. Но его сын действительно имел дело с Украиной. Говорят, получал 50 тысяч долларов в месяц и даже не появлялся в офисе. А Байден-старший хочет стать президентом США.