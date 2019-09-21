В Анталье по пути в аэропорт перевернулся автобус с россиянами

В субботу в Анталье перевернулся автобус с туристами из России, пишет "Интерфакс". Всего ранения получили 16 человек, из которых 14 — россияне.

Всем пострадавшим в ДТП оказана помощь в местной больнице, но состояние четырех человек признано критическим.

Авария произошла у поселка Аксу, когда отпускников везли в аэропорт.