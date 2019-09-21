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21 сентября 201922:01 Евгений Решетнев

Редкая добрая новость из Польши: отреставрированы памятники советским воинам

Global Look Press

Редкая добрая новости из Польши по отношению к России и общему прошлому. Там завершились работы по реставрации памятников советским воинам-освободителям.

Польский приграничный городок Дукля. Воинское кладбище. Более 2 тысяч солдат Красной Армии, погибшие при освобождении Польши, захоронены в этих братских могилах. Большинство бойцов — безымянные, но польские и российские волонтеры установили именные таблички для двух из них. Грузинскому и чеченскому советским воинам Ахтаеву и Абашидзе. Места эти возле словацкой границы хранят память о боях за перевал Дукля или, как они значатся в официальных источниках, Карпатско-Дуклинской операции.

В начале осени 1944-го войска Первого украинского фронта, куда на тот момент входил Первый чехословацкий армейский корпус, двинулись через перевал в Карпатах на помощь участникам словацкого народного восстания. У противника была сверхудобная позиция в горах, атакующие находись в уязвимом положении на равнине, из-за чего несли большие потери.

Мы решили своими глазами увидеть места, где проходили эти ожесточенные бои. Для этого нам пришлось пересечь границу и приехать в Словакию. Вот они, Восточные Карпаты, где немецкие и венгерские части держали глубоко эшелонированную оборону. А это место у подножия гор получило название "долина смерти". Здесь произошло одно из самых масштабных танковых сражений Второй мировой в Восточной Европе. Здесь через каждые несколько километров вдоль трассы стоят памятники, посвященные подвигу солдат Красной Армии. И в отличие от соседней Польши все они содержатся за счет государства.

Большой мемориал у самой границы. Впечатляющая композиция — танковый таран, где советский танк как бы подминает немецкий, — и Музей военной техники под открытым небом в Свиднике. Все это на балансе у Министерства обороны Словакии.

Здесь встречаемся с Йозефом Родаком, который появился на свет в деревне у границы с Польшей в 1943-м, то есть в еще оккупированной стране. А в 1966-м он стоял у истоков Музея военной истории у себя на малой родине.

"В этой части страны, да и вообще в Словакии высоко ценят миссию Красной Армии, которая принесла нам освобождение от фашизма. И поэтому в послевоенный период здесь начали строить памятники, чтобы сохранить эту историю и память об этих днях 1944 года", — отметил Йозеф Родак, председатель областного Комитета антифашистов.

Отмотаем назад — всего на два месяца и пару сотен километров. Август 1944-го. Советские части штурмуют Жешув. Красноармейцы, форсировав реку Вислок, зашли в него с трех сторон и увязли в тяжелых уличных схватках. Но Жешув нужно было взять, потому что через него лежал путь на Краков. Уже в 1950 году здесь был установлен памятник благодарности Красной Армии, на площади жертв гетто. Обелиск пытались снести по закону о декоммунизации в 2016-м. Местная мэрия сумела отстоять монумент в суде, что для современной Польши большая редкость.

"По списку от 1997 года, на территории Польши находился 651 памятник. Разного вида. Обелиски, таблички, техника. Все это вместе называется "памятник". Сегодня, я думаю, около 40 осталось по всей стране. Они применяют закон о декоммунизации и по отношению даже к польским солдатам и польским политикам, которые им просто не нравятся, которые не нравятся институту национальной памяти", — сказал Ежи Тыц, Руководитель содружества Kursk.

Но сегодня в Жешуве удалось одержать еще одну небольшую победу. На воинском кладбище открывают отреставрированный обелиск Герою СССР Ивану Туркеничу, до которого еще не добрались декоммунизаторы. Просто памятник без должного внимания стал приходить в запустение.

Туркенич — легендарный командир, раненый в Сталинграде, участвовавший в освобождении Киева, Житомира, Тернополя и Львова и погибший при взятии городка Глогув Малопольский в возрасте 24 лет. На торжественную церемонию пригласили польских ветеранов, многие из которых не забывают, как сражались с советскими солдатами и партизанами плечом к плечу.

"Советские войска двигались из Белорусии на Запад. С ними двигались и партизанские отряды. И тогда поступил приказ выделить трех-четырех поляков в отряды к советским партизанам в качестве проводников. Мы пошли и воевали вместе с ними", — вспоминает Болеслав Волошин, ветеран Армии Людовой, участник Второй мировой войны.

На парадном кителе Болеслава Волошина среди многих польских медалей и крестов — высшие советские награды: орден ВОВ и медаль "За победу над Германией".

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