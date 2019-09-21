В Анталье пострадали 22 россиянина, 15 доставили в больницы

В аварии с туристическим автобусом в турецкой Анталье пострадали 22 россиянина.

Семь человек отказались от медицинской помощи, их доставили в аэропорт. Пятнадцать, из которых двое несовершеннолетних, были отправлены в больницы, сообщило посольство РФ в Турции в Facebook. На данный момент в медучреждениях остаются восемь человек, они в стабильном состоянии.

Генконсульство находится на связи с полицией, страховой компанией и больницами. Полиция устанавливает причины инцидента.

Ранее сообщалось, что туристический автобус по пути в аэропорт перевернулся, случилось это близ поселка Аксу.