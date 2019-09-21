Медведев и Чорич сыграют в финале St. Petersburg Open

Россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира St. Petersburg Open, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. В полуфинальном поединке он оказался сильнее белоруса Егора Герасимова в двух партиях со счетом 7:5, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. В финале Медведев, посеянный на турнире под первым номером, сразится с представителем Хорватии Борной Чоричем (четвертый номер посева), который ранее победил португальца Жоау Соузу.

Финал между Медведевым и Чоричем состоится 22 сентября. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.