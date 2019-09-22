В Екатеринбурге триумфально завершился чемпионат мира по боксу

Российские боксеры завоевали три золотых и одну бронзовую медали на чемпионате мира в Екатеринбурге. Чемпионами стали Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов. В итоге — у России второе место в общекомандном зачёте, всего одну медаль мы уступили лидеру — команде Узбекистана.

Это настоящий праздник большого спорта. Екатеринбург превратился в мировую столицу бокса. На ринге — лучшие из лучших, те, кто потом и кровью заработали путевку в финал чемпионата мира.

На трибунах практически нет свободных мест. Еще за несколько дней до финала раскупили все билеты — решающие бои чемпионата проходят при аншлаге.

И когда на ринг выходит капитан российской сборной Андрей Замковой, болельщики не стесняются в поддержке. Замковой готовился к этому бою, как к последнему. И он первым взял золото в нашей сборной. В схватке он победил англичанина Пета Маккормака после неполных двух раундов.

Продолжил череду побед Глеб Бакши. Если первый раунд остался за филиппинцем Эумиром Марсиалем, то затем Бакши прибавил, а в третьем уже полностью контролировал соперника. В итоге вновь золото!

И третью главную медаль в копилку нашей сборной принес Муслим Гаджимагомедов. В категории до 91 килограмма он сокрушительно победил эквадорца Хулио Торреса. Три раунда и судьи единогласно отдали победу нашему спортсмену.

Мировой чемпионат по боксу впервые проходит в России. Столица Урала — столица бокса! Наши спортсмены лучшие!

Серьезная поддержка зрителей и достойное место нашей сборной в общекомандном зачете. Россия на втором месте — три золота и одна бронза. На одну серебряную больше у команды Узбекистана. Замыкает тройку лидеров — Казахстан.