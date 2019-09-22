Бэтмену исполняется 80 лет

В 11 городах мира в честь 80-летия с момента выхода первого комикса DC, посвященного супергерою Бэтмену, зажгут его известный сигнал.

Как отмечается, бэт-сигнал можно будет увидеть на зданиях в Мельбурне, Токио, Йоханнесбурге, Берлине, Париже, Барселоне, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Монреале, Мехико, Лос-Анджелесе и Лондоне.

Бэт-сигнал является специальным прожектором, который проецировал эмблему летучей мыши на здание вымышленного города Готэм-Сити в комиксах и фильмах о Бэтмене, напоминает телеканал "Россия 24" .