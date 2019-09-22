По югу Японии ударил тайфун "Тапа"

В результате удара тайфуна "Тапа", прошедшего в непосредственной близости от южной японской префектуры Окинава, пострадали, по меньшей мере, 19 местных жителей, отменены сотни авиарейсов.

Так, японские авиакомпании были вынуждены отменить 302 рейса между Окинавой и островом Хонсю. Коснулись изменения в расписании и юго-западного острова Кюсю, в район которого переместился тропический шторм, передает ТАСС.

На Окинаве сильным ветром повреждены линии электропередачи, в результате чего около 1,8 тысячи домов обесточены. По прогнозам, к вечеру воскресенья, 22 сентября, тропический шторм достигнет острова Кюсю, где в некоторых префектурах может выпасть до 300 миллиметров осадков.