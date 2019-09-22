Скончался экс-владелец сети отелей Hilton

В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) на 92-м году жизни скончался бывший владелец сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон. По данным СМИ, причиной его смерти стали естественные причины.

Внучка усопшего Пэрис Хилтон, комментируя кончину дедушки, отметила, что он прожил жизнь, полную достижений и приключений, передает ТАСС.

Бэррон Хилтон руководил основанной его отцом Конрадом Хилтоном сетью отелей на протяжении 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще в течение десяти лет оставался председателем ее совета директоров.