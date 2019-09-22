Предсезонка НХЛ. Гусев помог "Нью-Джерси" обыграть "Айлендерс"

Команды Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к сезону-2019/20. Хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" в контрольном матче оказались сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3. Встреча прошла на домашней арене "дьяволов".

В составе хозяев льда дубль оформил Йеспер Буквист. Также за победителей отличились Никита Гусев и Уилл Бутчер. Кроме того, россиянин записал на свой счет голевую передачу. У проигравших шайбы забросили Лео Комаров, Мэттью Барзал и Отто Койвула.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 3 октября.