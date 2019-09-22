Первый мокрый снег может выпасть в Москве в воскресенье

Первый мокрый снег может выпасть в воскресенье в столице. По прогнозам синоптиков, по территории московского региона пройдет активный скандинавский циклон. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром до 22 метров в секунду.

МЧС призывает водителей и пешеходов помнить о безопасности: не парковать машины под рекламными щитами и не укрываться под деревьями.

Воздух в Москве прогреется лишь до 5 градусов тепла. А в ночные часы возможны заморозки до минус 2. Похожая погода в ближайшие дни ждет и жителей соседних с Московской областью регионов, передает телеканал "Россия 24".