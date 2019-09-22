Шойгу: война в Сирии заставила доработать сотни образцов оружия, включая "Калибры"

Военные действия в Сирии послужили развитию и совершенствованию российских вооружений, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

Более трех сотен типов оружия усовершенствовали, сказал Шойгу, а 12 перспективных потеряли этот статус и их производство прекращено. Более совершенными стали крылатые ракеты "Калибр". Отныне загрузка полетного задания в ракету занимает в разы меньше времени.

В Сирии серьезный боевой опыт получили летчики истребительной, армейской, штурмовой, дальней и транспортной авиации. Как рассказал министр, 90 процентов летного состава прошло через Сирию, а некоторые пилоты имеют до 200 боевых вылетов.

Для нужд флота и наземных сил в Сирию в некоторые периоды доставлялось в сутки до двух тысяч тонн грузов.

Как сказал Шойгу, через борьбу с подразделениями террористов прошли командиры полков, бригад, дивизий, командующие армиями, командующие войсками военных округов, преподаватели академий.