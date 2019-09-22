Капитан аварийного Airbus Дамир Юсупов вернулся в небо, Георгий Мурзин продолжает лечение

Пилот "Уральских авиалиний" Герой России Дамир Юсупов прошел все медицинские проверки и вернулся к полетам. Второй пилот аэробуса A321 Георгий Мурзин находится на амбулаторном лечении. 15 августа они смогли успешно посадить аварийный авиалайнер на кукурузное поле в Подмосковье. После столкновения со стаей птиц у самолета выключились оба двигателя, пишет ТАСС.

В субботу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил пилотам ключи от квартир, которые им подарили уральские бизнесмены. Квартиры находятся в одном подъезде и оборудованы мебелью и бытовой техникой. Губернатор поблагодарил пилотов за спасение жизни 226 пассажиров.

При посадке получили травмы 76 человек, 19 из которых — дети.