Алексей Сутормин: эмоции от первых голов за "Зенит" сдержать невозможно

В матче десятого тура российской премьер-лиги "Зенит" на поле домашней арены разгромил казанский "Рубин" со счетом 5:0. Полузащитник "сине-бело-голубых" Алексей Сутормин, оформивший дубль в ворота своей бывшей команды, поделился впечатлениями от игры.

"Эмоции от первых голов за "Зенит" сдержать невозможно, – написал Сутормин в социальной сети Instagram. – Поцелуй отправляется Петербургу, команде и любимой девушке. Всех с победой".

Напомним, "Зенит" одержал третью победу кряду и с 23 очками лидирует в турнирной таблице, а "Рубин", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на десятой строчке, имея в активе десять очков.

В следующем матче РПЛ петербуржцы в субботу, 28 сентября, на поле "РЖД-Арены" в Москве сыграют с "Локомотивом", а казанцы на следующий день примут "Уфу".