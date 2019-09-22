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22 сентября 201913:46

"Не только для России": Шойгу сообщил о главной угрозе

Global Look Press

Уверенность США в собственном превосходстве может привести к не самым разумным идеям, считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Говоря о балансе сил, глава российского военного ведомства предположил, что мнение США о своем несомненном превосходстве может стать главной угрозой для России и других стран, пишет "Московский комсомолец".

И только сомнение в собственной неуязвимости и заинтересованность в сохранении всеобщей безопасности заставляет искать варианты и "включать голову".

Шойгу также отметил, что сейчас на первый план в управления вооружением вышли вопросы обеспечения информационной безопасности — настолько высок в мире уровень информатизации и автоматизации.

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