Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 сентября 201919:00 Павел Зарубин

Взрывные волны и буря в полях: репортаж с командного пункта учений "Центр-2019"

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Военные учения "Центр-2019" завершены. В пятницу на полигоне Донгуз в Оренбургской области побывал президент РФ Владимир Путин. Прилетел и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Подробности – в репортаже программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Вертолетный борт №1 приземляется в степях Оренбургской области. Полигон Донгуз, где проходят крупнейшие военные учения, причем международные. В учениях принимают участие тысячи военнослужащих из восьми стран. Военные из Индии и Пакистана — на одних учениях, практически сенсация.

На учения прилетел и президент Киргизии, для него сюда привезли и военную куртку с нашивкой – Жээнбеков Сооронбай Шарипович.

Командный пункт больших учений. Для верховного главнокомандующего и министра обороны подготовлены бинокли. Что не удастся рассмотреть в них (учения масштабные), покажут специальные камеры, картинка будет выведена на экраны. Здесь есть и специальный президентский телефон, в любую секунду Путин может попросить связать его с любым человеком и прямо здесь состоится разговор.

Путин в бинокль внимательно смотрит, что происходит. Подробно все комментируют и для президента Киргизии. Увиденная картина не может не поражать. И хотя ничего здесь не расслышать, можно прочитать по губам большое удивление. Президенты не только все хорошо видят, но и хорошо чувствуют — мощь разрыва снарядов такова, что командный пункт сотрясается от взрывных волн. Мониторы компьютеров, стоящие перед Путиным и Жээнбековым, тоже сильно вибрируют.

Это хоть и учения, но все максимально серьезно: прямо перед президентами, министром обороны и его заместителями – большой ряд бронежилетов. Военным атташе из десятков стран показывают карту учений. Они ни снимают каждое слово на свои мобильные телефоны, а потом снимали и каждую секунду учений. От настоящей бури, устроенной в полях, некоторым приходилось протирать глаза. От порывов ветра и ударов волн гражданские укутались во все, что было с собой.

Впечатлениями делились на полевой кухне, куда Путин и Жээнбеков пришли после двусторонней встречи. Угощали президентов свежей выпечкой. "История из детства", — говорит Шойгу про хлеб с медом. Путин интересуется: а где именно пекли? Оказывается, что прямо здесь, в мобильной кухне. В тот момент повар внутри нее продолжал работу.


Обычно очень сдержанный перед телекамерами начальник Генштаба решил рассказать анекдот: "Командующий войсками округа прибывает в столовую в гарнизоне проверить. Смотрит: там плохо кормят. "Где начпрод?! Ко мне сюда его!". Вызывают начпрода, начпрод – худющий. "Сам не ешь и людей не кормишь!".

Все смеялись и только повара, как, видимо, и полагалось им в такой ситуации, стояли с каменными лицами.

Перед отъездом Путин и Жээнбеков зашли еще и к юнармейцам. Их командир четко и с удовольствием отдавал команды, но, видимо, от волнения, забывал исполнять приказы сам. Доложил, впрочем, все очень четко и очень бодро. С военного полигона в аэропорт Оренбурга президенты России и Киргизии улетели на одном вертолете.

В Оренбурге попрощались, Жээнбеков предложил Путину не ждать, пока он поднимется в салон самолета, а уезжать. Вскоре улетел и сам Путин. На этой неделе он побывал сразу в трех городах, а перед Оренбургом занимался вопросами обороны в Ижевске – большой контракт между Минобороны и ижевским элетромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов подписали в присутствии президента.

В столице Удмуртии, как и во многих других городах, отмечали день оружейника. Путин рабочих поздравил, чиновников собрал для работы. На совещании обсуждались и секретные вопросы, так что всем его участникам пришлось сдать мобильные на хранение в специальный чемоданчик. У некоторых здесь даже телефоны в цвет хаки. Понятно, конечно, что под этой символикой совершенно точно – импортный смартфон. Но если Россия умеет делать лучшее в мире оружие, почему бы не суметь в том числе и на оборонных заводах делать лучшую в мире гражданскую продукцию? Цель – через 10 лет половина продукции быть гражданской. Задача очень непростая, но вполне решаемая. Тем более, что новое поколение способно удивлять действительно с малых лет.

12-летний Никита из академии "Калашников" разработал приложение для смартфонов – гид по Ижевску, и скоро начнет его внедрение.

Амбициозные и даже дерзкие. После совместного фото с Путиным один из подростков говорит, что хочет еще и отдельно сфотографироваться. Эти ребята в итоге и помогут в диверсификации оборонных комплексов. Путин призывает предприятия активно участвовать в национальных проектах.

Национальные проекты, о которых так много говорят, в Ижевске можно, что называется, потрогать руками. Проект "Комфортная городская среда" для столицы Удмуртии — это новая просторная центральная площадь. В день открытия сюда сразу пришли тысячи людей.

Сейчас

18:51

В Москве женщин и ребенка травмировало поваленной ветром частью дерева

17:53

После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

16:33

Арестован спецсвязист, расстрелявший коллег ради денег

16:10

Трамп не хочет встречаться с Рухани и Зарифом на ГА ООН

15:52

Освобожденных из пиратского плена россиян скоро отправят домой

15:20

Пострадавшие от "желтых жилетов" бизнесмены пожалуются на государство

14:12

Гонконгские полицейские применили газ, их закидали "коктейлями Молотова"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стенания и устрицы: Шойгу ответил Кудрину

Стенания и устрицы: Шойгу ответил Кудрину

40 минут назад
Освобожденных из пиратского плена россиян скоро отправят домой

Освобожденных из пиратского плена россиян скоро отправят домой

3 часа назад
В Москве женщин и ребенка травмировало поваленной ветром частью дерева

В Москве женщин и ребенка травмировало поваленной ветром частью дерева

16 минут назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Таллина
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 23 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Помпео обвинил Байдена в коррупции

Помпео обвинил Байдена в коррупции

39 минут назад
Штаты объяснили переброску войск на Ближний Восток заботой о Саудовской Аравии

Штаты объяснили переброску войск на Ближний Восток заботой о Саудовской Аравии

1 час назад
50 ножевых ранений: убийца предупреждал девушку о кровавой расплате

50 ножевых ранений: убийца предупреждал девушку о кровавой расплате

2 часа назад
Арестован спецсвязист, расстрелявший коллег ради денег

Арестован спецсвязист, расстрелявший коллег ради денег

2 часа назад
Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира в упражнениях с обручами и булавами

Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира в упражнениях с обручами и булавами

3 часа назад
Минобороны показало стрельбы из "Кинжалов" в условиях шторма

Минобороны показало стрельбы из "Кинжалов" в условиях шторма

3 часа назад
Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

34 минуты назад
Прописанные лекарства могут стать бесплатными

Прописанные лекарства могут стать бесплатными

1 час назад
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

20.09.2019 13:20
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата России

"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата России

19 минут назад
Чарли Роули не получит миллиона фунтов от России

Чарли Роули не получит миллиона фунтов от России

35 минут назад
Теннис. Медведев победил Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге

Теннис. Медведев победил Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге

59 минут назад
После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

1 час назад
Японский журналист, которого обокрали в Питере, рассказал о помощи россиян

Японский журналист, которого обокрали в Питере, рассказал о помощи россиян

1 час назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 сентября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 сентября 2019 года

1 час назад
Тренер "Динамо" Хохлов: отставка? Скоро все узнаете

Тренер "Динамо" Хохлов: отставка? Скоро все узнаете

1 час назад
Стартовали учения "Красная волна-2"

Стартовали учения "Красная волна-2"

1 час назад
Трамп поведал о беседе с Зеленским. Помпео заявил, что расшифровки не будет

Трамп поведал о беседе с Зеленским. Помпео заявил, что расшифровки не будет

1 час назад
Наушники и невнимательность: появилось видео столкновения автобусов в Израиле

Наушники и невнимательность: появилось видео столкновения автобусов в Израиле

1 час назад
Феттель стал победителем гонки Формулы-1 в Сингапуре, Квят – 15-й

Феттель стал победителем гонки Формулы-1 в Сингапуре, Квят – 15-й

1 час назад
Разобраться в экономике России поможет самогон

Разобраться в экономике России поможет самогон

2 часа назад
Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину

Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину

2 часа назад
РПЦ отреагировала на историю о ребенке, которому протоиерей Смирнов "дал по роже"

РПЦ отреагировала на историю о ребенке, которому протоиерей Смирнов "дал по роже"

2 часа назад
Гол Карапетяна на 90-й минуте принес победу "Сочи" в матче с "Динамо"

Гол Карапетяна на 90-й минуте принес победу "Сочи" в матче с "Динамо"

2 часа назад
Ветеран труда Цискаридзе удивился размеру своей пенсии

Ветеран труда Цискаридзе удивился размеру своей пенсии

3 часа назад
Пострадавшие от "желтых жилетов" бизнесмены пожалуются на государство

Пострадавшие от "желтых жилетов" бизнесмены пожалуются на государство

3 часа назад
Неадекватный пешеход погиб под машиной в Екатеринбурге, водитель скрылся. Видео

Неадекватный пешеход погиб под машиной в Екатеринбурге, водитель скрылся. Видео

3 часа назад
На 20 квадратах не наливать: в барах в жилых домах снизят градус веселья

На 20 квадратах не наливать: в барах в жилых домах снизят градус веселья

3 часа назад
Землетрясение в Албании: 297 толчков, 107 пострадавших

Землетрясение в Албании: 297 толчков, 107 пострадавших

3 часа назад
1,5 миллиарда и обманутые дольщики: вместо элитных лофтов людям продали воздух

1,5 миллиарда и обманутые дольщики: вместо элитных лофтов людям продали воздух

4 часа назад
Песков рассказал, почему Путин разговаривал с Эрдоганом и Рухани дольше запланированного

Песков рассказал, почему Путин разговаривал с Эрдоганом и Рухани дольше запланированного

5 часов назад
Неонатальный скрининг может быть расширен

Неонатальный скрининг может быть расширен

6 часов назад
Ставропольцы превратили арт-объект в "слоноежа"

Ставропольцы превратили арт-объект в "слоноежа"

7 часов назад
Архитектура будущего: как выглядят самые зеленые здания мира

Архитектура будущего: как выглядят самые зеленые здания мира

8 часов назад
Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

20.09.2019 19:18
В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

20.09.2019 16:08
Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

20.09.2019 12:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку